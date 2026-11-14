Aralarında Türkiye de var! 18 ülkeden İsrail'e sert tepki

İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik kanlı saldırısına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden tepki geldi. Ortak açıklamada "İsrail taahhütlerini yerine getirmeli, insani yardım kısıtlaması kaldırılmalı" denildi.

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Türkiye ve 17 ülke, İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Açıklamada, İsrail’e ateşkes ve insani yardım yükümlülüklerini koşulsuz yerine getirme; ABD ve Barış Kurulu’na ise kısıtlamaların kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

AÇIKLAMAYA İMZA ATAN ÜLKELER

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak bildiriyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve insani yardım kısıtlamalarına tepki gösterdi.

ON BİNLERCE İNSAN CAN VERDİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1643 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 964 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 695’e, yaralı sayısının 176 bin 93’e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR..

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