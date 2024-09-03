Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Arkasında not bırakıp intihar etti! Cenazesiyle ilgili dikkat çeken detay...

Arkasında not bırakıp intihar etti! Cenazesiyle ilgili dikkat çeken detay...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de not bırakarak intihar eden 32 yaşındaki C.R.Ç, başına ateş ederek 300 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler, cenazeyi 5 saatlik operasyonla çıkarırdı, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Beşkayalar mevkiinde gerçekleşen olayda C.R.Ç canına kıydı.  32 yaşındaki genç, ailesine ve yakınlarına not bıraktı. Ardından başına ateş eden C.R.Ç, 300 metrelik uçurumdan düştü. 

AİLESİ EKİPLERE HABER VERDİ

Mektup ve notları okuyan yakınları hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine giden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.R.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkasında not bırakıp intihar etti! Cenazesiyle ilgili dikkat çeken detay... - 1. Resim

CENAZE İÇİN KURTARMA OPERASYONU

Cesedin 300 metrelik uçurumda olması sebebiyle ekipler çalışma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma, UMKE ve SAR ekipleri cenazenin uçurumdan çıkartılması için hazırlıklarını tamamladı. 

Arkasında not bırakıp intihar etti! Cenazesiyle ilgili dikkat çeken detay... - 2. Resim

Sabah 09.00 sıralarında ekipler uçuruma inmek için çalışmalara başladı. AFAD ekipleri operasyonu dron ile yönetti. Arama ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından cenaze bulunduğu yerden çıkartıldı.

Arkasında not bırakıp intihar etti! Cenazesiyle ilgili dikkat çeken detay... - 3. Resim

Ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Arkasında not bırakıp intihar etti! Cenazesiyle ilgili dikkat çeken detay... - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrıldıBeşiktaş cephesinden Maccabi Tel Aviv maçı öncesi çarpıcı sözler! "Seve seve gelecekler"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeniden Refah'ta yaprak dökümü! Bir belediye başkanı daha istifa etti - GündemGülpınar'ın ardından bir belediye başkanı daha istifa ettiBahçeli'den 'kılıçlı yemin töreni'ne sert eleştiri - Gündem'Kılıçlı yemin töreni'ne sert eleştiriAdana'da sokak ortasında öldürülen adama saldırı anları görüntülendi - GündemSokak ortasında neye uğradıklarını şaşırdılarAlkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğuldu - GündemAlkol alıp evini yaktı! Annesi gözyaşlarına boğulduTEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafikte yoğunluk oluştu - GündemTEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafikte yoğunluk oluştuJaponya'da aşırı sıcaklar yüzünden 248 kişi hayatını kaybetti - GündemAşırı sıcaklar yüzünden 248 kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...