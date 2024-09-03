Arkasında not bırakıp intihar etti! Cenazesiyle ilgili dikkat çeken detay...

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Eylül 2024 16:58 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 17:11 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de not bırakarak intihar eden 32 yaşındaki C.R.Ç, başına ateş ederek 300 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler, cenazeyi 5 saatlik operasyonla çıkarırdı, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.