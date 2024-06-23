Arkasında Osmanlı hattı elinde Kızılelma! Selçuk Bayraktar Aziz Sancar'ın evinden gönderdiği özel mesajı paylaştı

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar Baykar ziyareti sonrası evinden Selçuk Bayraktar'a fotoğraflı mesaj gönderdi. Selçuk Bayraktar mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Sancar'ın mesajında arkasındaki Osmanlı hat levhası ve elindeki KIZILELMA detayı dikkat çekti.

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Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, geçtiğimiz günlerde Baykar'ı ziyaret ederek Selçuk Bayraktar ve buradaki çalışanlardan bilgi aldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın ziyaret sonrası kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"KIZILELMA CEKETİNİ SIRTIMDAN ÇIKARMADIM"

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hocamız Aziz Sancar'dan Baykar ziyareti sonrasında bugün gelen mesajı, müsaadeleriyle paylaşıyorum.

'Fotoğraf kendi evimizden. Hanım Osmanlı-Türk hat sanatına çok düşkün. Ben de Türkiye'den döneli sıcak demeden KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım.'

Var olun Hocam... Bin atlı Akınlarda çocuklar gibi şendik..."