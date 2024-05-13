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Arkeolojik sit alanında suçüstü: 10 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arkeolojik sit alanında suçüstü: 10 şüpheli yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken jandarma tarafından malzemeleri ile suçüstü yakalanan toplam 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahısların Alpu İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında tarihi eser bulmak amacı farklı tarihlerde kaçak kazı yapacağı öğrenildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ilk olarak kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Aynı bölgede birkaç gün sonra paletli ekskavatör kepçe aracılığıyla kaçak kazı gerçekleştireceği öğrenilen şahıslarla ilgili yürütülen çalışmada ise 8 şüpheli daha suçüstü yakalandı.

Kazı alanlarında 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet yılan kamera, 6 adet el feneri, 2 parça halinde küp parçası, 4 adet bakır çubuk, 10 metre bakır tel, 1 adet el dedektörü cihazı, 1 adet kazma ve 2 adet hilti ele geçirilirken, 2 adet araç ile ekskavatör kepçe Alpu Yed-i Emin Otoparkı'na çektirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında ilgili kanun maddelerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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