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Arnavutköy'de fabrika yangını! İtfaiye ekipleri bölgede

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Arnavutköy&#039;de fabrika yangını! İtfaiye ekipleri bölgede
Yangın, Arnavutköy, Fabrika, Plastik, Sünger, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Arnavutköy'de bulunan plastik ve sünger fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği bölgede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

 

İstanbul Arnavutköy'de bulunan 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi.

Arnavutköy'de fabrika yangını! İtfaiye ekipleri bölgede - 1. Resim

PATLAMA SESLERİ GELİYOR

Fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangından zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de fabrika yangını! İtfaiye ekipleri bölgede - 2. Resim

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, geniş alana yayılan yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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