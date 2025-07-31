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Yangın bölgelerine uyarı: Kül yağmurları astımı tetikliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yangın bölgelerine uyarı: Kül yağmurları astımı tetikliyor
Orman Yangınları, Astım, Hava Kirliliği, Önlemler, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarının etkisiyle oluşabilecek kül yağmurları, sağlık açısından riskler barındırabiliyor.

Külleri solumanın zararlı olduğunu vurgulayan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Osman El Jundi, kurşun, kadmiyum, nikel ve arsenik gibi metaller içeren kül partiküllerinin akciğerlere derinlemesine nüfuz ederek astımı kötüleştirebileceği ve nefes almayı zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Osman El Jundi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını ve dışarda maske kullanılmasını önerdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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