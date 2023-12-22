CHP Sultangazi Gençlik Kolları Yardımcısına saldırı! Araç ve silahlar ormanlık alanda kundaklandı

22 Aralık 2023 19:34 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 22:48

Arnavutköy'de bir ormanlık alanda bulunan otomobilin kundaklanması olayında ayrıntılar ortaya çıktı. Akşam saat 18.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde gerçekleşti. Kızıltepe mevkii olarak bilinen ormanlık alanda duyulan yoğun silah seslerinin ardından ormanlık alanın içerisinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ARAÇ CHP'Lİ BAŞKANA YAPILAN SALDIRIDA KULLANILDI

Ekipler araç ve çevresinde yaptığı incelemede yanan aracın arka koltuklarında 2 adet AK 47 diye adlandırılan uzun namlulu silah olduğunu tespit etti. Otomobilin plakasında yapılan çalışmalarda yaklaşık 3 saat önce Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde Sultangazi CHP Gençlik Kolları Yardımcısı Ali Kılıç ve arkadaşı Murat Yıldırım’a yapılan saldırıda kullanılan araç olduğu tespit edildi. Ekipler, otomobili bırakıp ticari taksi ile olay yerinden kaçan şahısları yakalamaya yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

CHP'Lİ YÖNETİCİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bugün saat 16.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde bir cenaze törenine katıldıktan sonra arkadaşı Murat Yıldırım ile birlikte berbere gitmek üzere yola çıkan Sultangazi CHP Gençlik Kolları Yardımcısı Ali Kılıç, aracını park ettiği esnada bir otomobilin camlarından uzun namlulu silahlar ile saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Kılıç yaralanarak hastaneye kaldırılırken, arkadaşı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ekipler lüks araçlı saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlatırken, aracın akşam saatlerinde kundaklandığı ve şahısların kaçtığı tespit edildi.

ARAÇ İÇİN BİR SİTEDE SATILMAK ÜZERE İLAN VERİLMİŞ

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kundaklanan lüks otomobilin ise bir internet satış sitesinde satılmak üzere ilanda olduğu görüldü. Aynı marka ve model aracın plakalarının mı kopyalandığı yoksa çalınarak olaylara mı karıştırıldığı henüz tespit edilemedi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olay yerine gelen 2 ticari taksi ile kaçtığı da öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Ormanda kundaklanan aracın ilk anlarına şahit olan bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti. Kaydedilen görüntülerde vatandaşın yaşadığı panikle durumu anlattığı da görüldü. Polis ekiplerinin ise konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.