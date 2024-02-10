Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Artvin-Hopa kara yolunda korkutan anlar: Ulaşım durdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Artvin-Hopa kara yolunda korkutan anlar: Ulaşım durdu
    Artvin, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yağışlı havaların etkili olduğu Artvin'de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım durdu.

    Artvin-Hopa kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.

    Artvin-Hopa kara yolunda korkutan anlar: Ulaşım durdu

    Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Artvin
    Haberler > Gündem > Artvin-Hopa kara yolunda korkutan anlar: Ulaşım durdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hatay'da katliam! Kayıp olarak aranan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesetleri bulundu - GündemHamile kadın ve 2 çocuğunun cesetleri bulunduAK Parti'nin seçim programına silahlı saldırıya siyasilerden ilk tepki - Gündem'Demokrasiye saldırıya hep birlikte duracağız'Faciaya ramak kala! Bir anda çöktü, kimse ne olduğunu anlamadı - GündemFaciaya ramak kala! Bir anda çöktü, 3 metrelik çukur oluştuAK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki saldırıda yaralanan vatandaş beyin ameliyatına alındı - GündemKüçükçekmece'deki saldırıda yaralanan kişi ameliyata alındıErdoğan'dan Alper Gezeravcı'ya 'teşekkür' telefonu - Gündem'Maşallah, dünya ile buluştun'Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, Muğla'da ortaya çıktı - GündemNesli tükenme tehlikesi altındaydı, Muğla'da ortaya çıktıTraktörünü satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı: 340 bin lirası 'sazan sarmalı'ndan döndü - Gündem340 bin lirası 'sazan sarmalı'ndan döndüTemiz sanıp içiyorlardı! Kent diken üstünde; hastalık tespit edilen 6 çeşme kapatıldı - GündemKent diken üstünde! 6 çeşmenin suyunda hastalık çıktıUNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan alevler - GündemUNESCO listesindeki Kuş Cenneti'nde korkutan alevlerHopa'da seçmen bir hayli zorlanacak! Adayların isimleri aynı partileri ayrı - GündemAdayların isimleri aynı partileri ayrı
    Sonraki Haber Yükleniyor...