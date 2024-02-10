Artvin-Hopa kara yolunda korkutan anlar: Ulaşım durdu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Yağışlı havaların etkili olduğu Artvin'de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım durdu.
Artvin-Hopa kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.
Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı