Artvin'i sel aldı, Miraç Kandili için camide bulunan cemaat canını zor kurtardı

Artvin'de dün gün boyu süren sağanak sonrası İçkale Deresi'nin debisi yükseldi. Dere bir anda taşınca Yeniyol Camisi'nin zemin katı sulara gömüldü. Miraç Kandili için camide bulunan cemaat ise mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler vatandaşları iş makinaları ile kurtardı. Panik anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'in Borçka ilçesinde aralıksız devam eden sağanak sonrası dere taştı. Taşan derenin yanında bulunan caminin giriş katı ise sular altında kaldı. Miraç Kandili için camide bulunan cemaatin zor anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DERE TAŞTI, CAMİ SULARA GÖMÜLDÜ

İlçede gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Küçükköy Mahallesi'nden geçen İçkale Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşmasıyla Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu.

CEMAAT İŞ MAKİNALARI İLE KURTARILDI

Taşkın sırasında camide bulunan cemaat, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanları ile camiden çıkarken bazıları da pencerelerden iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

Çevredeki bazı binaların zemin katlarını su bastı, araçlar da hasar gördü. Öte yandan Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa kara yolu, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARABALAR YÜZDÜ

Öte yandan dehşet anları cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde göle dönen yollarda arabaların su üstünde kalması da yer aldı.