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    • Artvin'i sel aldı, Miraç Kandili için camide bulunan cemaat canını zor kurtardı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Artvin, Sel, Cami, Cemaat, Mahsur, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

    Artvin'de dün gün boyu süren sağanak sonrası İçkale Deresi'nin debisi yükseldi. Dere bir anda taşınca Yeniyol Camisi'nin zemin katı sulara gömüldü. Miraç Kandili için camide bulunan cemaat ise mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler vatandaşları iş makinaları ile kurtardı. Panik anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Artvin'in Borçka ilçesinde aralıksız devam eden sağanak sonrası dere taştı. Taşan derenin yanında bulunan caminin giriş katı ise sular altında kaldı. Miraç Kandili için camide bulunan cemaatin zor anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    DERE TAŞTI, CAMİ SULARA GÖMÜLDÜ

    İlçede gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Küçükköy Mahallesi'nden geçen İçkale Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşmasıyla Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu.

    Artvin'i sel aldı, Miraç Kandili için camide bulunan cemaat canını zor kurtardı

    CEMAAT İŞ MAKİNALARI İLE KURTARILDI

    Taşkın sırasında camide bulunan cemaat, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanları ile camiden çıkarken bazıları da pencerelerden iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

    Artvin'i sel aldı, Miraç Kandili için camide bulunan cemaat canını zor kurtardı

    Çevredeki bazı binaların zemin katlarını su bastı, araçlar da hasar gördü. Öte yandan Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa kara yolu, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

    Artvin'i sel aldı, Miraç Kandili için camide bulunan cemaat canını zor kurtardı

    YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARABALAR YÜZDÜ

    Öte yandan dehşet anları cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde göle dönen yollarda arabaların su üstünde kalması da yer aldı. 

    Artvin'i sel aldı, Miraç Kandili için camide bulunan cemaat canını zor kurtardı

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
    ArtvinSelCamiCemaatMahsur
    Haberler > Gündem > Artvin'i sel aldı, Miraç Kandili için camide bulunan cemaat canını zor kurtardı
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