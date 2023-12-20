Asansör kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bakan Bak yeni uygulamayı duyurdu

20 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:13

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde konuştu. Toplumun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan edeceklerini bildiren Bak, gençlerle ilgili politikaları gençlerle birlikte belirlediklerini söyledi.

"GENÇLERİN OMUZLARINDAKİ 27 MİLYAR LİRALIK YÜKÜ KALDIRDIK"

Öğrencilere verilen burs ve kredilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bak, toplam 1 milyon 507 bin 4 öğrenciye öğrenim hayatında ekonomik destek sağladıklarını kaydetti. Bak, tarihi bir adım atarak kredi geri ödemelerinde enflasyon etkisini ortadan kaldırarak gençlerin omuzlarındaki 27 milyar liralık yükü kaldırdıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ve Covid-19 sürecinde yurtların vatandaşlara kapılarını açtığını anımsatan Bak, depremler sonrasında 497 bin 102 kişinin yurtlarda kaldığını bildirdi. Bak, gelecek yıl 2 bin 21 yeni personel alınacağını dile getirdi.

SPOR KULÜPLERİNE 400 MİLYON LİRAYA YAKIN NAKDİ YARDIM

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde olimpiyatlara hazırlanan sporculara destek verildiğini ifade eden Bak, 25 farklı şehirde hizmet veren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde 1352 sporcunun faaliyet gösterdiğini aktardı.

Bakan Bak, burada yetişen 15 sporcunun Paris 2024 yolunda 17 kota elde ettiğini, 58 Sporcu Eğitim Merkezinde de 1314 sporcu öğrencinin eğitimine devam ettiğini bildirdi.

Türk sporunun kalbi olarak gördükleri amatör spor kulüplerine desteklerinin sürdüğünü belirten Bak, "Bu yıl 14 bin 73 spor kulübüne toplam 400 milyon liraya yakın nakdi yardım yapıldı, 100 milyon liraya yakın da malzeme yardımı yapıldı" bilgisini paylaştı.

"TARİHİ BİR TABLOYA ŞAHİTLİK ETTİK"

Her branşta iddiası, her kotada gözü, her platformda sözü olan bir Türkiye'nin bulunduğunu vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

"Sporcularımız bu yıl katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2 bin 453 altın, 2 bin 600 gümüş, 2 bin 365 bronz olmak üzere 7 bin 418 madalya kazandılar. Bu tarihi bir başarıdır. Bu, Türk sporunun geldiği noktanın en güzel ispatıdır. Pazar günü dünyanın Türk voleybolunu konuştuğu tarihi bir tabloya şahitlik ettik. FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonasının finali de Türk finali oldu. İki tane Türk takımı finaldeydi. Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ı tebrik ediyoruz. Bize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz. A Milli Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyoruz, Filenin Sultanlarını tebrik ediyoruz, Şampiyon Eczacıbaşı'nı tebrik ediyoruz.

Bir başka gururlandıran şey, Kadın Golbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonu oldu. Her alanda Türk sporcuları tarihi başarılar sunuyorlar. Down sendromlu sporcularımız futsalda Avrupa Şampiyonu oldu. Alkışlamaya devam."

"ALMANYA'DA DA BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ"

Busenaz Sürmeneli'nin Olimpiyat, Mete Gazoz'un hem Olimpiyat hem Dünya Şampiyonu olduğunu, Buse Naz Çakıroğlu'nun gümüş madalya kazandığını anımsatan Bak, Klasik Yay Erkek Takımı'nın tarihinde ilk kez olimpiyat kotası elde ettiğini anlattı.

Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantilediğini belirterek, "Almanya'da da başarılar elde edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile organize edeceğini hatırlatan Bak, Türkiye Yüzyılı'nın sporun ve gençlerin yüzyılı olacağını vurguladı.

Bakan Bak, "Türkiye'nin her yerinde spor tesisleri var. Cudi'de roket sesi değil, raket sesi var. Gençlik merkezleri var. Hakkari Zap Suyu'nda rafting turnuvası var. Bunlar çalışan AK Parti hükümetlerinin, Cumhur İttifakı'nın desteği." şeklinde konuştu.

ASANSÖRLERDE YENİ UYGULAMA

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'a Allah'tan rahmet dileyen Bak, konunun adli mercilere intikal ettiğini, Bakanlık olarak süreci takip ettiklerini belirtti.

Bak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında da asansörlere yerleştirilen karekod ile kullanıcılarımız artık asansör takip sistemi üzerinden asansörlerin periyodik kontrollerini takip edebilecekler" dedi.