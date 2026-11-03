ASELSAN, Fransa'da düzenlenen EURONAVAL 2026'da deniz savunma alanındaki yeni nesil sistemlerini tanıttı. Fuarda ilk kez sergilenen konuşlandırılabilir GÖKDENİZ, özellikle stratejik su yollarından geçen ticari gemiler ve petrol tankerlerini dron tehditlerine karşı korumak için geliştirildi. Kendi güç kaynağı ve operatör ortamına sahip sistem, farklı gemilere hızlıca kurulup yeniden konuşlandırılabiliyor.

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ASELSAN, EURONAVAL 2026'da konuşlandırılabilir hava savunma sistemlerinden otonom sistemlere, yapay zekâ destekli silah çözümlerinden elektro-optik sistemlere kadar deniz savunma alanındaki ürünlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Fransa'da düzenlenen fuarda ilk kez tanıtılan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ konfigürasyonu, KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin kabiliyetlerini deniz platformlarına taşıyor. Sistem, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor.

TİCARİ GEMİ VE TANKERLERE HAVA SAVUNMA KORUMASI

Ana platformdan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ, kendi güç kaynağına ve operatör ortamına sahip bulunuyor. Sivil gemilere ve kritik sistemlere kurulabilen çözüm, ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşlandırılabiliyor. Sistem, özellikle stratejik ve zorlu su yollarından geçen ticari gemiler ile petrol tankerlerinin korunmasında, dron tehditleri gibi güncel hava savunma ihtiyaçlarına karşı hızlı ve esnek koruma sağlamayı amaçlıyor.

ASELSAN'dan deniz savunmasında yeni hamle: GÖKDENİZ Fransa'da görücüye çıktı

"HAVA SAVUNMA KABİLİYETİMİZİ HIZLI KORUMA GEREKTİREN PLATFORMLARA TAŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, değişen deniz güvenliği ortamının hızla uyarlanabilen ve göreve hazır sistemlere duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti.

Akyol, "Denizde geleceğin güvenliği; sahada kendini kanıtlamış sistemleri otonomi, yapay zekâ ve seri konuşlandırma kabiliyetiyle bir araya getirmekten geçiyor. Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ile hava savunma kabiliyetimizi esnek ve hızlı koruma gerektiren platform ve ortamlara taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA GENELİNDEKİ DENİZ KUVVETLERİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYORUZ"

Yeni nesil ürünlerin sahadaki verimliliği artırdığını vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"TUFAN ve KILIÇ ile otonom sistemlerin deniz operasyonlarında giderek artan rolüne cevap verirken SMASH 30 ve elektro-optik ürünlerimizle yapay zekâ destekli kabiliyetlerimizi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Farklı operasyonel şartlara uyum sağlayabilen göreve hazır sistemlerle dünya genelindeki deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz."

ELEKTRO-OPTİK SİSTEMLERE YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

ASELSAN'ın fuarda öne çıkan çözümleri arasında MERCAN 100 Elektro-Optik Sistemi ile yapay zekâ destekli AINEO BOX da yer alıyor.

MERCAN 100, denizaltılarda elektro-optik keşif ve gözetleme kabiliyeti sağlıyor. AINEO BOX ise elektro-optik sistemlere gerçek zamanlı görüntü işleme, otomatik hedef tespiti, sınıflandırma ve takip yetenekleri kazandırıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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