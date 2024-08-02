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Askerî öğrenciye psikolojik test! Mülakatta yeni dönem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Askerî öğrenciye psikolojik test! Mülakatta yeni dönem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim görecek askerî öğrenci adaylarının mülakatlarına yeni kurallar getirildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Askerî öğrenciye psikolojik test geliyor. Eğitim ve öğretim gereği, bulunması gereken yerden altı günden fazla izinsiz uzaklaşmak veya izni bitmesine rağmen mazeretsiz olarak bu süre içerisinde dönmeyenler disiplin sebebiyle askerî öğrencilikten çıkarılacak.

Yönetmeliğe göre, intibak süresi içinde askerî öğrenci olma niteliğini kazanamayanların ilişiği kesilecek. İlişiğinin kesilmesine karar verilen askerî öğrenci adayı, ilgili komutanlıkça, gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de uzaklaştırılabilecek. Bu durumdaki askerî öğrenci adayı, bu süre içinde resmî elbise de giyemeyecek.

Komando kursu eğitimini başarıyla bitirenlerin nihai değerlendirme puanlarına beş puan ilave edilecek. Ayrıca, çeşitli sebeplerle askerî eğitim süresinin üçte birine katılmayan adayların TSK ile ilişkileri kesilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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