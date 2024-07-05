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FETÖ'den TSK'ya itibar suikastı! MSB'den Tuğgeneral Yılmaz açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;den TSK&#039;ya itibar suikastı! MSB&#039;den Tuğgeneral Yılmaz açıklaması
Msb, Fetö, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MSB, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz’ın fotoğrafını, adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz’ın fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ’cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa’da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığının tespit edildiğini duyurdu.

MSB, Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusu dâhil her türlü hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık halkın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikasti içeren bu tür paylaşımlar ve yayınlar konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

FETÖ'den TSK'ya itibar suikastı! Tuğgeneral Yılmaz'ın fotoğraflarını kullanmışlardı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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