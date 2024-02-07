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    • Astronot Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor! Kapaklar kapandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Alper Gezeravcı, Uzay, Astronot, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüyor. Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı. SpaceX'ten yapılan açıklamada yolculuğun 48 saat süreceği açıklandı.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor.

    DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLIYOR

    SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını belirtti. SpaceX'ten yapılan açıklamada yolculuğun 47,5 saat süreceği açıklandı.

    Astronot Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor! Kapaklar kapandı

    KAPSÜLÜN KAPAĞI KAPANDI

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    Astronot Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor! Kapaklar kapandı

    CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK

    Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak. Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.

    Astronot Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor! Kapaklar kapandı

    YOLCULUK 48 SAAT SÜRECEK

    Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

    Astronot Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor! Kapaklar kapandı

    13 BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

    Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Space X firmasına ait Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak TSİ ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan 4 kişilik mürettebat, ISS'ye 20 Ocak'ta ulaştı. Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

    Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Alper GezeravcıUzayAstronot
    Haberler > Gündem > Astronot Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor! Kapaklar kapandı
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