İstanbul Ataşehir Belediyesinde yeni başkan vekilini belirlemek için yapılan seçim sonuçlandı. Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasıyla sandığa gidilen belediye meclisinde, AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Serdar Orhan başkan vekilliğine seçildi. CHP ve Yeni Parti'nin aday göstermediği ve oylamaya katılmadığı seçimde Orhan tek aday olarak yarıştı.

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İstanbul Ataşehir Belediyesinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Murat Güneş'in tutuklanması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı.

10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da başlayan seçimde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Serdar Orhan tek aday olarak yer aldı. CHP ve Yeni Parti'nin oylamaya katılmama kararı aldığı seçim sürecinin sonunda Orhan Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

CHP VE YENİ PARTİ SEÇİME KATILMADI

Ataşehir Belediye Meclisindeki seçim öncesinde CHP ve Yeni Parti, aday göstermeme ve oylamaya katılmama kararı aldı.

Cumhur İttifakı ise AK Parti Belediye Meclis Üyesi Serdar Orhan'ı ortak aday olarak belirledi.

Ataşehir Belediyesinde başkan vekili belli oldu! AK Partili Serdar Orhan seçildi

MECLİSTEKİ DENGELER DEĞİŞMİŞTİ

CHP'den seçilen 6 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılması ve diğer istifaların ardından Cumhur İttifakı'nın oy kullanabilecek üye sayısı 18'e yükseldi.

Seçimin ilk iki turunda Serdar Orhan 18 oy aldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca oylama sonraki turlara taşındı. 4. turda Orhan 18 oy alırken 2 oy da boş atıldı. Bu sonuçla Serdar Orhan başkan vekili olarak seçildi.

Ataşehir Belediyesinde başkan vekili belli oldu! AK Partili Serdar Orhan seçildi

MURAT GÜNEŞ'İN TUTUKLANMASININ ARDINDAN YENİ SEÇİM YAPILDI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in nisan ayında tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde yapılan seçimde CHP'nin adayı Murat Güneş başkan vekilliğine getirilmişti.

Ancak Güneş'in de ekim ayında belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması üzerine başkan vekilliği koltuğu boşaldı.

İstanbul Valiliğinin belirlediği takvim doğrultusunda yapılan yeni seçimde AK Partili Serdar Orhan başkan vekilliğine seçildi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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