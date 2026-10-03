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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltında

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor. Soruşturmada, inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddiaları araştırılıyor.

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Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltında
Başlık ResmiAtaşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltında

İSKAN VE İMAR İZİNLERİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET İDDİASI

Soruşturmanın, Ataşehir Belediyesinde bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinlerinin verilmesi karşılığında rüşvet talep edildiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin, belediyedeki bazı işlemler ile şüpheliler arasındaki bağlantılara yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.

HEDİYE KARTLARI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmadaki bir diğer iddia ise bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında hediye kartları aldığı ve kullandığı yönünde.

Ekiplerin söz konusu kartların temini, kullanımı ve bunlarla bağlantılı para hareketlerini incelemeye aldığı belirtildi.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI İNCELENİYOR

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, bazı belediye başkan yardımcılarının menfaat karşılığında imar değişikliği kararlarına onay verdiği iddiası da araştırılıyor.

Şüphelilere yöneltilen iddialara ilişkin delillerin toplanması ve mali hareketlerin incelenmesine yönelik çalışmalar sürerken, gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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