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    Ataşehir'de balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ataşehir'de, üç katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Çöken balkonun moloz parçaları caddeye düşerken o sırada kimsenin oradan geçmemiş olmaması faciayı önledi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. 

    Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Caddesi'nde, bir dükkanın üstündeki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

    MOLOZ PARÇALARI KALDIRIMA DÜŞTÜ

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çökme nedeniyle moloz parçaları iş yerinin önüne ve kaldırıma düştü.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    KORKULAN OLMADI

    Balkonun çöktüğü sırada oradan geçen kimse olmadığı için herhangi bir olumsuz durum oluşmadı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BalkonAtaşehirİstanbul
    Haberler > Gündem > Ataşehir'de balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
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