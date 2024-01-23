Ataşehir'de balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

23 Ocak 2024 09:05 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 09:13

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Caddesi'nde, bir dükkanın üstündeki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

MOLOZ PARÇALARI KALDIRIMA DÜŞTÜ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çökme nedeniyle moloz parçaları iş yerinin önüne ve kaldırıma düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

KORKULAN OLMADI

Balkonun çöktüğü sırada oradan geçen kimse olmadığı için herhangi bir olumsuz durum oluşmadı.