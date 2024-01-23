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Ataşehir'de balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Fatih Uğur
Ataşehir'de, üç katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Çöken balkonun moloz parçaları caddeye düşerken o sırada kimsenin oradan geçmemiş olmaması faciayı önledi.
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Caddesi'nde, bir dükkanın üstündeki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.
MOLOZ PARÇALARI KALDIRIMA DÜŞTÜ
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çökme nedeniyle moloz parçaları iş yerinin önüne ve kaldırıma düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
KORKULAN OLMADI
Balkonun çöktüğü sırada oradan geçen kimse olmadığı için herhangi bir olumsuz durum oluşmadı.
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı