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    Ataşehir'de iş yeri yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ataşehir'de demir çelik atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Ataşehir&#039;de iş yeri yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan iki katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine Ataşehir, Bakkalköy, Dudullu, Sultanbeyli ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin bitişiğindeki ahşap malzemelerin konulduğu depo ile arkasındaki iş yerine sıçradı.

    Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerlerinde büyük hasar oluştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    YangınAtaşehir
    Haberler > Gündem > Ataşehir'de iş yeri yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti
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