Ataşehir'de iş yeri yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

22 Ocak 2024 15:11 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:46

Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan iki katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ataşehir, Bakkalköy, Dudullu, Sultanbeyli ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin bitişiğindeki ahşap malzemelerin konulduğu depo ile arkasındaki iş yerine sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerlerinde büyük hasar oluştu.