Ataşehir'de sanayi sitesinde yangın: Park halindeki araçlar küle döndü!

Ataşehir'de sanayi sitesinde hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda çıkan çıkan yangın, tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangında çok sayıda araç hasar gördü.

Ataşehir'e bağlıİçerenköy Mahallesi'ndeki Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara sıçradı.

YANGIN B İ R SAATTE S Ö ND Ü R Ü LD Ü

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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G Ü VENL İ K KAMERASINA YANSIYAN Ş Ü PHEL İ

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.

Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.