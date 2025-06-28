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Ataşehir'de sanayi sitesinde yangın: Park halindeki araçlar küle döndü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ataşehir'de sanayi sitesinde hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda çıkan çıkan yangın, tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangında çok sayıda araç hasar gördü.

Ataşehir'e bağlıİçerenköy Mahallesi'ndeki Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara sıçradı.

Ataşehir'de sanayi sitesinde yangın: Park halindeki araçlar küle döndü! - 1. Resim

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN ŞÜPHELİ

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.

Ataşehir'de sanayi sitesinde yangın: Park halindeki araçlar küle döndü! - 2. Resim

Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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