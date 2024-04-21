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Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atatürk ve Erdoğan&#039;a hakaret eden kişi tutuklandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Sur Belediyesi'nde tören sonrasında, makam odasındaki Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden şüpheli tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden kişi hakkında açıklamalarda bulundu.

Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında gözaltına alınan şahsın tutuklandığını duyurdu. Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması  nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu  gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sırasında bir kişi makam odasındaki Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerle ilgili "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Kişi gözaltına alınmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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