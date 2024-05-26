Avcılar’da mobilya atölyesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bir diğer işçi ise dumandan etkilendi. Yangında 4 kuş telef oldu, 1 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın... Avcılar'daki bir imalathanede çıkan yangında Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi. O anda işyerinde bulunan 4 kuş ise telef oldu.
AVCILARDA KORKUTAN YANGIN
Yangın, Firüzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan ösu mobilya imalathanesinde çıktı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
2 YABANCIDAN 1'İ YARALANDI
Yangında içeride bulunan yabancı uyruklu 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, diğerini itfaiye ekipleri kurtardı.
KUŞLAR TELEF OLDU, KEDİ İSE YARALANDI
Yangın esnasında içeride bulunan 4 kuş telef olurken, bir kedi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dumandan etkilenen işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı