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Avcılar’da mobilya atölyesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Avcılar’da mobilya atölyesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi
İstanbul, Yangın, Avcılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bir diğer işçi ise dumandan etkilendi. Yangında 4 kuş telef oldu, 1 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın... Avcılar'daki bir imalathanede çıkan yangında Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi. O anda işyerinde bulunan 4 kuş ise telef oldu.

AVCILARDA KORKUTAN YANGIN

Yangın, Firüzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan ösu mobilya imalathanesinde çıktı.

Avcılar’da mobilya atölyesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi - 1. Resim

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Avcılar’da mobilya atölyesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi - 2. Resim

2 YABANCIDAN 1'İ YARALANDI

Yangında içeride bulunan yabancı uyruklu 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, diğerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Avcılar’da mobilya atölyesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi - 3. Resim

KUŞLAR TELEF OLDU, KEDİ İSE YARALANDI

Yangın esnasında içeride bulunan 4 kuş telef olurken, bir kedi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avcılar’da mobilya atölyesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi - 4. Resim

Dumandan etkilenen işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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