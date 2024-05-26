Avcılar’da mobilya atölyesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi dumandan etkilendi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2024 18:18 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 18:28 - Güncelleme:

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İstanbul Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın çıktı! Yabancı uyruklu 1 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bir diğer işçi ise dumandan etkilendi. Yangında 4 kuş telef oldu, 1 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.