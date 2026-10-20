Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Avladıkları hayvan nedeniyle 1,5 milyon lira ceza yediler

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda canlı güvercini mühre olarak kullanıp gökdoğan avlamaya çalışan 2 kişiye, yasa dışı avcılık nedeniyle toplam 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Kaydet
|

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Samsun'da canlı güvercini mühre olarak kullanıp gökdoğan (yırtıcı bir kuş türü) avlamaya çalışan 2 kişiye 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, gökdoğan avlamak amacıyla canlı güvercini mühre olarak kullandığı belirlenen iki şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında ilgili mevzuat kapsamında toplam 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğal alanlarımızı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.