Avladıkları hayvan nedeniyle 1,5 milyon lira ceza yediler

Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda canlı güvercini mühre olarak kullanıp gökdoğan avlamaya çalışan 2 kişiye, yasa dışı avcılık nedeniyle toplam 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Kaydet a- | +A

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Samsun'da canlı güvercini mühre olarak kullanıp gökdoğan (yırtıcı bir kuş türü) avlamaya çalışan 2 kişiye 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, gökdoğan avlamak amacıyla canlı güvercini mühre olarak kullandığı belirlenen iki şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında ilgili mevzuat kapsamında toplam 1 milyon 566 bin 156 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğal alanlarımızı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala