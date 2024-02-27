Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Avrupa hayali x-ray'de bitti! İpsala'da hayrete düşüren görüntü

    Avrupa hayali x-ray'de bitti! İpsala'da hayrete düşüren görüntü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Avrupa hayali x-ray&#039;de bitti! İpsala&#039;da hayrete düşüren görüntü
    Edirne, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Edirne'de, İpsala'dan Yunanistan'a gidecek iki tırın dorsesinde saklanan göçmenler, sınırda yapılan x-ray kontrolleri sırasında yakalandı. Sürücüler gözaltına alındı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Edirne'de, Arnavutluk plakalı olan iki tır çıkış yapmak için İpsala Sınır Kapısı'na gitti. Edirne Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları kontroller sonrası tır x-ray cihazına sevk edildi.

    51 GÖÇMEN YAKALANDI

    Burada dorsedeki yükler üzerinde hareket halinde oldukları görülen ilk tırda 24 ve ikinci tırda ise 27 düzensiz göçmen yakalandı.

    Avrupa hayali x-ray'de bitti! İpsala'da hayrete düşüren görüntü - 1. Resim

    Sürücüler, haklarında yapılan soruşturma sonrası gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Avrupa hayali x-ray'de bitti! İpsala'da hayrete düşüren görüntü - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Taksimetre açmayıp yolcuları araçtan indirmişti: 'Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 lira'nın cezası belli oldu - Gündem'Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 lira'nın cezası belli olduSürücüler dikkat: Kağıthane Tüneli kapatılıyor - GündemSürücüler dikkat: Kağıthane Tüneli kapatılıyorKurşunların havada uçuştuğu düğünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş... - GündemKurşunların havada uçuştuğu düğünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş...Babasının bıçaklı saldırısına uğrayan Dilan hayatını kaybetti - GündemBabasının bıçakladığı Dilan hayatını kaybettiYalova'da yangın: 65 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti - GündemYalova'da yangın: 65 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi davasında 2'nci duruşma: Temelin riskli olduğu raporu projeye eklenmemiş - GündemTemelin riskli olduğu raporu projeye eklenmemişVan'da çığ faciası! Ölü ve yaralılar var - GündemVan'da çığ faciası! Ölü ve yaralılar var
    Sonraki Haber Yükleniyor...