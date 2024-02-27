Avrupa hayali x-ray'de bitti! İpsala'da hayrete düşüren görüntü

Edirne'de, İpsala'dan Yunanistan'a gidecek iki tırın dorsesinde saklanan göçmenler, sınırda yapılan x-ray kontrolleri sırasında yakalandı. Sürücüler gözaltına alındı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de, Arnavutluk plakalı olan iki tır çıkış yapmak için İpsala Sınır Kapısı'na gitti. Edirne Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları kontroller sonrası tır x-ray cihazına sevk edildi.

51 GÖÇMEN YAKALANDI

Burada dorsedeki yükler üzerinde hareket halinde oldukları görülen ilk tırda 24 ve ikinci tırda ise 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücüler, haklarında yapılan soruşturma sonrası gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.