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Avrupa hayalleri sınırda son buldu! Kaçak göçmenlerin saklandığı yer "Yok" artık dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avrupa'ya daha iyi bir hayat yaşamak hayaliyle yasadışı yolarla geçmeye çalışan düzensiz kaçak göçmenlerin taktikleri akıllara adeta durgunluk getiriyor. Edirne'den Yunanistan'a kaçamaya çalışan 2 kaçak göçmen hafif ticari bir araçta saklandığı yer "Yok artık" dedirtti. 

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne Gümrük Müdürlüğüne bağlı Pazarkule gümrük Kaçak İstihbarat Kısım Amirliği ile birlikte şüphe üzerine hafif ticari bir araçta arama yapıldı.

Avrupa hayalleri sınırda son buldu! Kaçak göçmenlerin saklandığı yer "Yok" artık dedirtti - 1. Resim

ÖZEL BÖLMEDE YAKALANDILAR 

Yurtdışına çıkış yapmak üzere Pazarkule sınır kapısına giden hafif ticari aracın arka koltuğunun altına özel bölme yapılarak gizlenmiş vaziyette 1 Suriye uyruklu erkek ile 1 Filistin uyruklu kadın düzensiz kaçak göçmen tespit edildi.

Avrupa hayalleri sınırda son buldu! Kaçak göçmenlerin saklandığı yer "Yok" artık dedirtti - 2. Resim

GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI 

Araç sürücüsü S.K. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Göçmen kaçakçısı S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yabancı uyruklu 2 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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