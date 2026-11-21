MİT ve İstanbul Emniyet işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Necati Arabacı’nın adamı Muhammed Hasan Okutan yakalandı. Okutan birçok Avrupa ülkesinde aranıyordu.

Özetle Kaydet a- | +A

13 Kasım tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatından alınan bilgiler doğrultusunda; Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde eylemlere karışan Necati Arabacı'ya yakınlığıyla bilinen ve İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan, Hells Angels Suç örgütü üyesi Muhammed Okutan (Hasan) isimli şahsın Büyükçekmece'de olduğu ihbarı alındı.

Muhammed Hasan Okutan

3 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda 3 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda; Muhammed Okutan, Recep Ilgın ve Turan Karabulut isimli şahıslar yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda;

- 1 adet ruhsatsız tabanca,

- 1 adet ruhsat tarihi geçmiş tabanca,

- 1 adet çelik yelek

- 45 adet 7,65 çapında fişek ele geçirildi.

Necati Arabacı

Okutan'ın suç kayıtları şu şekilde:

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

- 1 adet Kasten Yaralama

- 2 adet Tehdit

- 1 adet Taksirle Yaralama

- 2 adet Hakaret

- 1 adet konut dokunulmazlığı ihlali

- 1 adet Mala zarar verme



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala