Avrupa'daki Kürtlerden PKK'ya 'isyan' bildirisi! Eli kanlı örgütün suç dosyasını tek tek anlattılar

Avrupa'da yaşayan Kürtler, PKK'ya isyan edip pervasızlaşan faşizan faaliyetlerine karşı ortak bir bildiri yayımladı. İsyan bildirisinde terör örgütü PKK'nın kendisine muhalif olan Kürtleri baskı ve şiddetle sindirmeye çalıştığı ve Avrupa yasalarını kullanarak suç faaliyetlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Avrupa'da yaşayan Kürt kökenli isimler terör örgütü PKK'ya karşı bildiri yayımladı. Terör örgütünün kabarık suç dosyasını tek tek sıraladı. Eli kanlı örgütün uyguladığı şiddet ve teröre isyan etti. Açıklamada özellikle son dönemde Avrupa'da yapılan baskıların altı çizildi.

Bildiride, "Aşağıda imzası bulunan aydın, yazar, kanaat önderleri ve Kürt kamuoyunda görev yapan bizler, PKK'nın hain, otoriter tavır, zihniyet ve uygulamalarına karşı sesimizi daha da yükseltmeyi, 'yeter artık' diye haykırmayı görevimiz sayıyoruz" denildi.

AVRUPA YASALARINI KULLANIYORLAR

Bildiride PKK'nın Avrupa yasalarını kullanarak suç faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek "Avrupa Birliği ile ABD'de terör örgütü listesinde yer alan PKK, bu ülkelerde hala serbesttir. Örgüt bu ülkelerde kendisine karşı çıkan, katılmayan ve eleştirenleri, ihanet, iftira ve itibar zedeleme yoluyla siyasi tasfiye veya fiziksel saldırı, suikast girişimi yoluyla hedef almaktadır" denildi.

"HESAP GÜNÜ GELECEK"

İmzacılar, PKK'nın çocukları kaçırıp silah altına alması, şehirleri savaş alanına dönüştürmesi ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanması, yeraltı tünelleri kazması gibi insan hakları ihlalleriyle dolu geçmişini kınadı. Kürtlerin seslerinin her zaman PKK'nın silahlarından ve tehditlerinden daha yüksek olacağını belirten Avrupa'da yaşayan Kürtler, "PKK'nın terör saltanatının sonsuza kadar sürmeyecek ve hesap günü gelecek" açıklamalarıyla önemli bir mesaj verdi.

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MİT HEDEFLERİ TEK TEK VURUYOR

MİT tarafından uzun süredir takip edilen teröristler Bahar Akyol ve Nurhan Karadağlı'nın Hakuruk bölgesinde olduğu tespit edildi.

Örgütün terör saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan iki terörist, bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada MİT tarafından Hakurk'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı bir operasyonuyla PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif görev alan Fransız vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Denis Daniel Korkmaz, Fransa'da PKK/KCK adına faaliyetleri gerçekleştiriyordu. İşlemlerinin ardından sınır dışı edilen Korkmaz'ın yakalanmasıyla örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.

PKK'nın sözde askeri kanadı HPG'de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Ali Dinçer'in 6 Haziran'da etkisiz hale getirildiği itiraf edildi. 33 yıl boyunca örgütte olduğu belirtilen Dinçer'in örgütün akademi, eyalet ve saha komutanlıklarında çok sayıda görev aldığı kaydedildi.