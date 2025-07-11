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Ayasofya’dan 5 yıldır dualar yükseliyor! Prangalar böyle kırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayasofya’dan 5 yıldır dualar yükseliyor! Prangalar böyle kırıldı
Ayasofya, Türkiye, Müze, Cami, Tarih, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un fethinin ardından cami olarak kullanılan, 1934’te ise müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yayımlanmasının üzerinden beş yıl geçti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. padişahı II. Mehmed’in 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye dönüştürüldü. Fetihle birlikte “Fatih” ünvanını alan Fatih Sultan Mehmed, fetihten sonraki ilk cuma namazını 1 Haziran 1453’te Ayasofya’da kıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Ayasofya’nın tarihi de değişti.1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen yapı, 86 yıl sonra yeniden camiye çevrildi. Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin açtığı dava sonucu Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020’de 1934 tarihli kararın iptaline hükmetti. Danıştayın kararı, Ayasofya Meydanı’nda toplanan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni imzaladı.

Ayasofya’dan 5 yıldır dualar yükseliyor! Prangalar böyle kırıldı - 1. Resim

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle birlikte Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesine ve cami olarak hizmet vermesine karar verildi. Söz konusu karar, Resmî Gazete’nin aynı gün yayımlanan mükerrer sayısında yer aldı. TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Meclis Genel Kurulunda, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı okudu. Kararı, milletvekilleri uzun süre ayakta alkışladı. Kararnamenin yayımlanmasının ardından 24 Temmuz 2020’de kılınan cuma namazıyla birlikte Ayasofya, 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açıldı. Açılış namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

ERDOĞAN: AYASOFYA, İNŞALLAH EBEDİYEN ÖZGÜR KALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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