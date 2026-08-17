Aydın'da 1 ton sahte yağ ile 2,5 ton zeytin yakalandı
Aydın'da ekiplerin yaptığı operasyonda piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu tahmin edilen bin 155 litre etiketsiz tağşiş yağ ile 2 bin 677 kilogram zeytin ele geçirildi.
Aydın'da sahtecilik operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton tağşiş yağ ve 2 ton zeytin ele geçirilirken, 4 kişiye de 1 milyon 177 bin 669 TL ceza kesildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesi yönelik denetim ve operasyonlar devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü birimleri tarafından 3-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde sahtecilik faaliyetlerine yönelik 4 ayrı operasyon yapıldı.
1 TON SAHTE YAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu tahmin edilen bin 155 litre etiketsiz tağşiş yağ ile 2 bin 677 kilogram zeytin ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle alakalı 4 şahıs hakkında işlem yapılırken, toplam 1 milyon 177 bin 669 lira idari para cezası kesildi.