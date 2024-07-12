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Aydın'da cami imamının astığı tabela herkesi namaza başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da görev yapan köy imamı, vatandaşların namaza başlaması için ilginç bir yol seçti. Caminin avlusunun dışındaki kapıya bir tabela asan imam, cemaatin arttığını söyledi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Sobuca Mahallesi'nde görev yapan köy imamı, hutbe ve vaazlarında namazın önemine değinmesine rağmen cemaatten beklediği geri dönüşü alamayınca caminin kapısına ilginç bir tabela astı.

Aydın'da cami imamının astığı tabela herkesi namaza başlattı - 1. Resim

İMAMIN ASTIĞI TABELA CAMİYE AKIN ETTİRDİ

Sadece köylülerin değil yoldan gelip geçenlerin de dikkatini çeken tabeladaki yazıyı okuyanlar namazın önemini kavrarken, tabela sayesinde namazına dikkat edenlerin sayısının arttığı öğrenildi.

Aydın'da cami imamının astığı tabela herkesi namaza başlattı - 2. Resim

Temizliği ve çevre düzenlemesi ile bölgenin en güzel camilerinden biri olan Koçarlı-Söke yolu üzerinde bulunan ya bağlı Koçarlı ilçesine bağlı Sobuca Mahallesi'nin camisi son günlerde güzelliği kadar kapısına asılan ilginç bir nasihatle dikkat çekiyor.

Aydın'da cami imamının astığı tabela herkesi namaza başlattı - 3. Resim

Cami İmamı Muhlis Sağöz tarafından kapıya asılan tabelada "Namazın kılınmadan, namazını kıl" yazısı yer alıyor. Cami cemaatinin artması, gençlere cami ve namaz alışkanlığının kazandırılması için asılan yazıyı gören pek çok kişinin namazlarına daha çok dikkat ettiği öğrenildi.

Aydın'da cami imamının astığı tabela herkesi namaza başlattı - 4. Resim

"BU YAZIYI OKUYAN HERKES ADETA KENDİNE GELİYOR"

İmamlarından memnun olduklarını ve görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Meydan, "Dinimiz İslam'da namazın yeri başka. İmamımız namazla ilgili sürekli vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Elbette vaaz ve nasihatin faydası var ama cami kapısına astığı bir cümlelik bu yazı daha çok dikkat çekti. Hepimiz Müslümanız. Ancak pek çoğumuzun namaz konusunda hassasiyeti zayıf. Bu yazıyı okuyan herkes adeta kendine geliyor. Hatta yoldan gelip geçerken yazıyı görüp namazını eda edenlerin sayısı bile artmaya başladı" diye konuştu.

Aydın'da cami imamının astığı tabela herkesi namaza başlattı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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