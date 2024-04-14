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Aydınlı çiftçiler akaryakıt zammından bezdi binek hayvanlara yöneldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydınlı çiftçiler akaryakıt zammından bezdi binek hayvanlara yöneldi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kişi başına düşen araç sayısının en fazla olduğu illerden olan Aydın'da çiftçiler akaryakıt zamlarından bıkınca at, eşek, katır gibi binek hayvanlarına yöneldi. 'Tek masraf, nal çaktırmak' diyen çiftçiler son akaryakıt zamlarının ardından binek ve yük taşıma hayvanlarının cazibesinin arttığını belirtti.

Akaryakıt zamlarının altından kalkamayan çiftçiler eski usül yöntemlere yöneldi. Aydın'da ekonomik zorlukların üstesinden gelmek isteyen Aydınlı çiftçiler, eskiden olduğu gibi at, eşek ve katırları tercih etmeye devam ediyor.

Yılın yaklaşık 10 ayı Aydın’ın ılıman iklimi nedeniyle doğal ortamda kendiliğinden beslenen at, eşek ve katırları ulaşım ve taşımacılıkta kullanmanın daha hesaplı olduğunu belirten vatandaşlar, dağlık alanlarda ve ulaşım sorunu olan bölgelerde atları mecburiyetten kullandıklarını ifade ettiler.

Aydınlı çiftçiler akaryakıt zammından bezdi binek hayvanlara yöneldi - 1. Resim

"TEK MASRAF NAL ÇAKTIRMAK"

Birçok kişi artan akaryakıt fiyatları nedeniyle at, eşek ve katırlarla ulaşım ve taşıma yapmayı daha tasarruflu bulunduğu belirtirken, mahsul döneminde taşıma için kullanılan at ve katırlardan, imar döneminde traktör niyetine çift sürerek faydalanıldığını da söyledi. Hayvanlarla taşıma ve ulaşım sağlamanın hala daha revaçta olduğunu belirten çiftçiler, "Bahar mevsimi iyi olduğu dönemlerde binek hayvanlarının tek masrafı nal çaktırmak oluyor. 5-6 yılda bir de semer tamiri yaptırıyoruz. Algısı yok vergisi yok. Yakıt zammından da etkilenmiyor" şeklinde konuştu.

Aydınlı çiftçiler akaryakıt zammından bezdi binek hayvanlara yöneldi - 2. Resim

ZAMLAR BİNEK HAYVANLARINA YÖNELTTİ

Ulaşımda yeterli hıza ulaşamadığı için at, eşek ve katırların motorlu araçlara göre zaman kaybına neden olduğunu belirten 61 yaşındaki Muharrem Bozdoğan da, “Zaman kaybını telefi etmek için binek hayvanı kullananlar yola biraz erken çıkıyor. Otomobil yerine kısa mesafelerde hayvanla yolculuk yapanlar aynı zamanda sporunu da yapmış olduğu için daha sağlıklı yaşıyor” diyerek son akaryakıt zamlarının ardından binek ve yük taşıma hayvanlarının cazibesinin arttığını belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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