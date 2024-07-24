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Aydınlı iş adamı evinde ölü bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydınlı iş adamı evinde ölü bulundu!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın önde gelen bir inşaat ve yapı malzemeleri firmasının sahiplerinden Fahrettin Bolyurt evinde ölü bulundu. Adli tabip tarafından yapılan kontrolde Bolyurt'un ölümü şüpheli bulunması üzerine eve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki bir evde ikamet eden Fahrettin Bolyurt'tan haber alamayan yakınları eve gitti. Şahsın hem telefonuna hem de kapı ziline cevap vermemesi üzerine yakınları polis nezaretinde eve girdi.

HAREKETSİZ VAZİYETTE BULUNDU 

Evde Fahrettin Bolyurt'u hareketsiz vaziyette bulan ekipler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine eve adli tabip de çağrıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU 

Adli tabip işadamının ölümünü şüpheli bulunca Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. 50 yaşlarındaki Fahrettin Bolyurt'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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