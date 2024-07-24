Aydınlı iş adamı evinde ölü bulundu!

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme:

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Aydın'ın önde gelen bir inşaat ve yapı malzemeleri firmasının sahiplerinden Fahrettin Bolyurt evinde ölü bulundu. Adli tabip tarafından yapılan kontrolde Bolyurt'un ölümü şüpheli bulunması üzerine eve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.