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Rize'de balı fazla kaçıran kedi kendinden geçti: Fenalaşan ayıyı hatırlattı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait 'Duman' isimli kedi Okuyan'ın dalgınlığından istifade ederek bir miktar bal yedi.

Yediği balın ardından kendinden geçen kedisini gören Okuyan, hemen kedisini sandalyeye oturttu.

Sandalyeye oturan kedisini kendine getirmeye çalışan Okuyan'ın o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Bir süre baygınlık geçiren kedi sonrasında normale döndü. Videoyu çeken arkadaşının soruları üzerine cevap veren Okuyan “200 grama yakın bal yedi.

Normal Erzurum Ova balı yedi. 4 saatin üzerine biraz canlandı, hareket etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Ayıyı hatırlattı! Rize'de balı fazla kaçıran kedi kendinden geçti - 1. Resim

KEDİNİN GÖRÜNTÜSÜ BAL FENALAŞAN AYIYI HATIRLATTI

Sosyal medyada da paylaşılan video kısa sürede ilgi gördü. Kedinin bal yedikten sonra bu hale dönmesi akıllara Düzce'de deli bal yedikten sonra kamyonet kasasında fenalaşan ayı yavrusunu akıllara getirdi.

"BUGÜN BİRAZ KAÇAMAK YAPTI"

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından bir açıklama yapan Süleyman Okuyan, kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yaptı ve bal yedi. Ona da dokundu. Şu an da sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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