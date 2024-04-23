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AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AYM Başkanı Kadir Özkaya&#039;dan Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a ziyaret

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı'nın hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile görüştü. Beştepe'de gerçekleşen ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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