AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AYM Başkanı Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı'nın hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile görüştü. Beştepe'de gerçekleşen ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.