AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uymak anayasal bir zorunluluktur

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Şubat 2024 12:24 - Güncelleme: 8 Şubat 2024 12:45 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zühtü Arslan, Anayasa, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı. Programda bir konuşma yapan AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur" dedi.