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    • AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uymak anayasal bir zorunluluktur

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uymak anayasal bir zorunluluktur
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zühtü Arslan, Anayasa, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı. Programda bir konuşma yapan AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur" dedi.

    Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için AYM Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Akçil'in kisvesini giydirdi.

    AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uymak anayasal bir zorunluluktur

    "AYM'NİN KARARLARINA UYMAK ANAYASAL ZORUNLULUKTUR"

    Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Akçil'in yemin töreninde konuştu. Arslan, yargıdaki son gelişmeleri değerlendirerek "Adaletin sembollerinde biri hiç kuşkusuz hakimlik görevine başlarken giyilen cübbedir. Bireysel başvuru Türk yargı tarihini en büyük reformlarından biridir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı.

    AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uymak anayasal bir zorunluluktur

    NE OLMUŞTU?

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararını geçtiğimiz haftalarda görüşerek karara bağlamıştı. "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." diyen Yargıtay, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasına karar vermişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Cumhurbaşkanı ErdoğanZühtü ArslanAnayasa
    Haberler > Gündem > AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uymak anayasal bir zorunluluktur
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