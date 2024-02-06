AYM'nin DHKP/C bombacısı Emrah Yayla için 2020'de 'hak ihlali' kararı verdiği ortaya çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C'li teröristlerden Emrah Yayla hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 2020'de oy çokluğu ile 'hak ihlali' kararı verdiği ortaya çıktı. Kararı verenler hakkında yasal şikayet düzenlenebileceği iddia edildi. Terör saldırısını gerçekleştiren Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'yı destekleyen milletvekilleri için ise soruşturma açılması bekleniyor.

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli saatler yaşandı. Polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANLAR DHKP/C ÜYESİ

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı. Son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısına ilişkin, "İstanbul Emniyetimiz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı, operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

11 KİLO PATLAYICI İLE YAKALANMIŞ

DHKP/C üyesi Emrah Yayla'nın ise Adana'da 2008 yılında hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalandığı, "örgüt üyeliği, patlayıcı madde bulundurmak, güvenlik güçlerine direnmek, görevli memurlara hakaret" suçlarından toplam 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

AYM'DEN 'HAK İHLALİ' KARARI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Emrah Yayla'nın 'işkenceye maruz kaldığını' iddia ettiği mektubunu TBMM gündemine taşıdığı ortaya çıktı.

Örgütün bombacısı Emrah Yayla'nın cezaevinde aldığı disiplin suçuna itirazıyla başlayan süreçte, duruşmaya SEGBİS ile bağlandığını, Yayla'nın SEGBİS bağlantısını ise Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) kadar taşıdığı belirlendi.

Disiplin cezasına karşı SEGBİS aracılığıyla savunmasının alınmasına karşı çıkan terörist Emrah Yayla, duruşma salonunda bulunmayı talep etti. Yayla'nın bu talebi "Duruşmanın SEGBİS aracılığı ile yapılmasının ceza muhakemesi ilkelerinden yüz yüzelik ilkesine uygun olduğu, bu yönde Anayasa Mahkemesi kararı bulunduğu ve SEGBİS ile yapılan duruşmanın duruşma salonundakinden farklı olmadığı" gerekçesiyle mahkemece reddedildi. Mahkeme, Yayla'nın söz konusu eylemleri hakkında verilen disiplin cezalarını da kanuna uygun buldu.

Yayla, duruşma salonunda savunma yapma hakkının kullanmasına izin verilmediğini belirterek karara itiraz etti. Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddedince Emrah Yayla, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2020 yılında DHKP/C'li terörist için 'hak ihlali' kararı verdi.

DHKP/C'li terörist Emrah Yayla (ortada)

YASAL ŞİKAYET DÜZENLENEBİLİR

AYM'nin tartışmalara neden olan kararı sonrası ise kararı verenler hakkında yasal şikayet düzenlenebileceği iddia edildi. Öte yandan TBMM'de bazı milletvekillerinin öldürülen teröristlere destekleri nedeniyle de soruşturma açılması bekleniyor.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da 2019'da cezaevinde bulunan terörist Emrah Yayla hakkında destek paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından terörist Yayla'nın annesi Zeynep Yayla'nın ifadelerini paylaşan Gergerlioğlu, "Cezaevlerine gel de zindan deme, bunlar insani mi @adalet_bakanlik ? Mahpuslar robot mu..!? 'Bolu F tipindeki Oglum Emrah Yayla'nin hapishanedeki kitap hakkı sınıflandırılmıştır. Bandrollü kitaplar verilmiyor. Haftalık sohbet hakkı da kullandırılmıyor. Zeynep Yayla'" ifadelerini kullandı.

DHKP/C'li terörist Pınar Birkoç (solda)

Gergerlioğlu’nun, saldırıyı gerçekleştiren diğer terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için TBMM'de düzenlediği basın toplantısı da gündem oldu. Gergerlioğlu toplantıda, “Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?” dediği öğrenildi.