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    • Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 34 kişi gözaltına alındı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Çağlayan Adliyesi, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adalet Bakanı Tunç, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında 34 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Adalet Bakanı Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, saldırıya ilişkin 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

    Tunç, saldırıya ilişkin incelemenin devam ettiğini bildirdi. Tunç, "Soruşturma 5 cumhuriyet savcısı ve bir başsavcı vekili koordinasyonunda devam ediyor" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı düzenlenmişti. DHKP-C terör örgütüne üye olduğu duyurulan 2 saldırgan öldürüldü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi yaralanmıştı.

    Olay yerinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen, şüpheli çanta ve valiz ile ilgili bomba imhanı ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Yapılan incelemede çanta ve valizden kıyafet çıktığı öğrenilmişti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu sivil polis minibüsüne de mermi isabet ettiği ortaya çıkmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağlayan Adliyesi
    Haberler > Gündem > Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 34 kişi gözaltına alındı
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