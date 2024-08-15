Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aynı firmanın tekne ve otobüsü alev alev yanmıştı: Pahalıya patlayan aile içi kavgada 1 gözaltı

Aynı firmanın tekne ve otobüsü alev alev yanmıştı: Pahalıya patlayan aile içi kavgada 1 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aynı firmanın tekne ve otobüsü alev alev yanmıştı: Pahalıya patlayan aile içi kavgada 1 gözaltı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da aile arasındaki kavga pahalıya patlamış bir turizm firmasına ait otobüs ve tekne aynı anda kundaklanmıştı. Kundaklama şüphelisinin tutuklandığı duyuruldu. 

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün meydana gelen olayda, bir turizm firmasına ait park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında turizm firmasının sahibi aileye ait Cide Limanı'nda bulunan teknede de yangın çıktı.

Aynı firmanın tekne ve otobüsü alev alev yanmıştı: Pahalıya patlayan aile içi kavgada 1 gözaltı - 1. Resim

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde, tekne ve otobüsün E.A. tarafından kundaklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan alınan şahsın, aile içi alacak verecek sebebiyle tekne ve otobüsü kundakladığı öğrenildi. 

Aynı firmanın tekne ve otobüsü alev alev yanmıştı: Pahalıya patlayan aile içi kavgada 1 gözaltı - 2. Resim

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aynı firmaya ait tekne ve otobüste yangın çıkması üzerine ekiplerin çalışma başlattığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray ile Konyaspor 47. randevuda! Aslan 33-5 önde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor - Gündem"Görevini yapmayan yaptırıma maruz kalacak"Arda Küçükyetim Avrupa'yı alarma geçirdi! Türkiye'den yardım istediler - GündemEskişehir saldırganı Avrupa'yı alarma geçirdi2 vekil AK Parti'ye geçti, TBMM'de sandalye dağılımı değişti - Gündem2 vekil AK Parti'ye geçti, TBMM'de sandalye dağılımı değiştiHaberi Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile sağlık merkezleri hastanelere entegre edilecek - GündemAile sağlık merkezleri için tarihi kararKılıçdaroğlu-Altaylı kavgası büyüyor! "Dava açacağım... Mesajlarını çıkarsam utanır" - Gündem"Dava açacağım... Mesajlarını çıkarsam utanır"Devlet dairesindeki boş oda görüntülerine Bakanlıktan açıklama: Personeller görevinin başındaydı - GündemBakanlıktan açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...