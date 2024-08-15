Aynı firmanın tekne ve otobüsü alev alev yanmıştı: Pahalıya patlayan aile içi kavgada 1 gözaltı

Kastamonu'da aile arasındaki kavga pahalıya patlamış bir turizm firmasına ait otobüs ve tekne aynı anda kundaklanmıştı. Kundaklama şüphelisinin tutuklandığı duyuruldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün meydana gelen olayda, bir turizm firmasına ait park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında turizm firmasının sahibi aileye ait Cide Limanı'nda bulunan teknede de yangın çıktı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde, tekne ve otobüsün E.A. tarafından kundaklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan alınan şahsın, aile içi alacak verecek sebebiyle tekne ve otobüsü kundakladığı öğrenildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aynı firmaya ait tekne ve otobüste yangın çıkması üzerine ekiplerin çalışma başlattığı ifade edildi.