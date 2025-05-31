Ayşe Barım hakkında sağlık raporu istenmişti! Mahkemeden yazı gönderildi

Ünlülerin menajeri olarak bilinen Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine” dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Barım'ın avukatının "sağlık durumu araştırılsın" talebini kabul etti.

ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı protestolarına ilişkin; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Ünlü menajerin avukatlarının sağlık durumuna ilişkin talepleri kabul edildi.

SAĞLIK RAPORU İSTENDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na Ayşe Barım'ın sağlık raporunu istediğini belirten bir yazı gönderdi. Barım'ın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek, aralarında kardiyolog ve nörolog olan bir heyetin sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin rapor hazırlaması istendi.

"7 TEMMUZ'DAN ÖNCE GÖNDERİLSİN"

Söz konusu raporun, Ayşe Barım’ın ilk kez hakim karşısına çıkacağı 7 Temmuz'dan önce mahkemeye gönderilmesi talep edildi.