'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla bilenen Ayata: İsmim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda “Ayşe tatile çıksın” parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, harekâtın 50. yılında parolanın nasıl oluşturulduğunu anlattı.

Ayata şunları söyledi: Babam Turan Güneş ve Bülent Ecevit, ‘başka ülkeler bizi dinliyorlardır’ düşüncesiyle İkinci Harekât’ın başlaması için bir parola belirlenmesine karar veriyorlar. ‘Ayşe tatile çıksın’ parolası babamdan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e bir işaret oluyor. Babamın aklına biraz önce de benim tatilimi konuştuğu için ‘Ayşe tatile çıksın’ diyeyim diyor ve sen de o zaman anla ki Cenevre Konferansı’ndaki bu müzakereler de çok fazla bir yere gidemeyecek gibi görünüyor ve bir şekilde harekât hazırlığı yapılmaya başlasın. İkinci harekâtın başlamasından önceki gece artık meydana çıkıyor ki, yani müzakerelerin yürüyecek bir tarafı kalmıyor. Babam bu sefer Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kriptolu olarak ‘Ayşe tatile çıksın’ diye bir mesajı, Bülent Ecevit’e gönderiyor. Ayşe Güneş Ayata, Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere Bülent Ecevit’in, “Ayşe tatile çıksın” parolasındaki Ayşe’nin kendisi olduğunu işaret etmesinin ardından hayatında nelerin değiştiğinin sorulması üzerine “Çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum bir konu hiç şüphe yok ki. Üstünden 50 yıl geçti. 50 yıl sonra bile hatırlanan bir sembol olması ve zaman zaman tekrarlanması, gazetelere çıkması, insanların gelip bana ‘Tatile çıkan Ayşe siz misiniz?’ diye sorması, bunların hepsi çok güzel, çok mutluluk ve gurur verici. Benim ismim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim” dedi. Ayşe Güneş Ayata, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı dolayısıyla CHP heyeti ile birlikte KKTC’ye giderek resmî törenlere katılacağını ifade etti.