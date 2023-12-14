Az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

14 Aralık 2023 20:15 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 20:15

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

6 Şubat 2023 depremleri sonra ülke genelinde tüm deprem verileri merakla araştırılıyor. Sosyal medyada gündem olan deprem kelimesi sonrası vatandaşlar yakın bir süre içinde deprem olup olmadığını araştırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesind eyer alan bilgilere göre yakın zamanda gerçekleşen depremler sıralandı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathane verilerine göre; Kahramanmaraş Göksun'da 14.12.2023 tarihinde saat 19:26'da derinliği 5.2 km olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 Şubat depremlerindne beridir. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerde meydana gelen her deprem paniğe neden olur. Ancak bugün meydana geeln depremin hissedilme seviyesi düşük kaydedildi.

AFAD VE KANDDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

14-12-2023 19:55:05 38.0786 38.3239 7 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 612862

14-12-2023 19:31:37 38.4583 38.0642 6.96 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 612861

14-12-2023 19:26:04 38.0569 36.6431 7.15 ML 3.4 Göksun (Kahramanmaraş) 612860

14-12-2023 19:01:51 38.2808 38.2453 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 612859

2023.05.03 15:16:07 37.9265 36.2360 4.2 -.- 1.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.03 15:10:52 38.0612 37.5518 7.0 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.03 15:02:00 37.9542 36.3723 19.6 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.03 14:55:47 38.4907 36.6120 5.0 -.- 2.2 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.05.03 14:49:55 38.2242 38.4243 7.0 -.- 2.0 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.03 14:47:34 38.5310 37.4257 7.7 -.- 1.8 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.03 14:42:34 38.1340 37.7033 5.0 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.03 14:39:19 37.4008 37.0820 3.2 -.- 2.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.03 14:31:02 36.4860 28.9385 8.8 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.05.03 13:46:49 36.1998 33.7057 0.0 -.- 1.3 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.05.03 13:27:53 36.1420 33.5225 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2023.05.03 13:25:43 37.8520 37.6412 8.7 -.- 2.2 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.03 13:04:57 37.6038 35.5480 5.5 -.- 2.2 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.05.03 12:53:35 37.8740 36.2907 11.0 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.03 12:52:52 37.9405 36.2745 4.7 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel