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    Az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş&#039;ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri
    Son Depremler, Kahramanmaraş, Deprem

    Sosyal medyada gündem olan deprem uyarısı sonrası vatandaşlar deprem verilerini araştırdı. Peki az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

    6 Şubat 2023 depremleri sonra ülke genelinde tüm deprem verileri merakla araştırılıyor. Sosyal medyada gündem olan deprem kelimesi sonrası vatandaşlar yakın bir süre içinde deprem olup olmadığını araştırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesind eyer alan bilgilere göre yakın zamanda gerçekleşen depremler sıralandı. 

    AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

    Kandilli Rasathane verilerine göre; Kahramanmaraş Göksun'da 14.12.2023 tarihinde saat 19:26'da derinliği 5.2 km olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 Şubat depremlerindne beridir. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerde meydana gelen her deprem paniğe neden olur. Ancak bugün meydana geeln depremin hissedilme seviyesi düşük kaydedildi. 

    Az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

    AFAD VE KANDDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

    14-12-2023 19:55:05    38.0786    38.3239    7    ML    1.5    Çelikhan (Adıyaman)    612862
    14-12-2023 19:31:37    38.4583    38.0642    6.96    ML    1.6    Akçadağ (Malatya)    612861
    14-12-2023 19:26:04    38.0569    36.6431    7.15    ML    3.4    Göksun (Kahramanmaraş)    612860
    14-12-2023 19:01:51    38.2808    38.2453    7    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)    612859

    2023.05.03 15:16:07  37.9265   36.2360        4.2      -.-  1.3  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
    2023.05.03 15:10:52  38.0612   37.5518        7.0      -.-  1.9  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
    2023.05.03 15:02:00  37.9542   36.3723       19.6      -.-  1.7  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
    2023.05.03 14:55:47  38.4907   36.6120        5.0      -.-  2.2  -.-   KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI)                    İlksel
    2023.05.03 14:49:55  38.2242   38.4243        7.0      -.-  2.0  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
    2023.05.03 14:47:34  38.5310   37.4257        7.7      -.-  1.8  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
    2023.05.03 14:42:34  38.1340   37.7033        5.0      -.-  2.0  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
    2023.05.03 14:39:19  37.4008   37.0820        3.2      -.-  2.4  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
    2023.05.03 14:31:02  36.4860   28.9385        8.8      -.-  1.8  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
    2023.05.03 13:46:49  36.1998   33.7057        0.0      -.-  1.3  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
    2023.05.03 13:27:53  36.1420   33.5225        0.0      -.-  1.6  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
    2023.05.03 13:25:43  37.8520   37.6412        8.7      -.-  2.2  -.-   MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel
    2023.05.03 13:04:57  37.6038   35.5480        5.5      -.-  2.2  -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)                             İlksel
    2023.05.03 12:53:35  37.8740   36.2907       11.0      -.-  1.7  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
    2023.05.03 12:52:52  37.9405   36.2745        4.7      -.-  1.9  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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