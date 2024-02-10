B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanılabilecek! 3 önemli koşul var...

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri, belirli koşullar dahilinde A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre; en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri sürülebilecek.

ÜÇ ÖNEMLİ ŞART

Yayımlanan yönetmeliğe aranan 3 önemli şart bulunuyor. Bunlardan ilki deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, ikincisi gereken sağlık şartlarını taşımak ve son olarak da daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak.

DİREKSİYON DERSİNİ TAMAMLAMAK YETERLİ OLACAK

Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 'her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç' olmak üzere ülke sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek.

3 BAKANLIK BİRLİKTE YÜRÜTECEK

İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının birlikte yürütüleceği yönetmeliğe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."