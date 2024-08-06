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Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın camından dakikalarca oğlunu izledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 15 yaşındaki sürücü kanlar içinde yola savruldu. Olay yerine gelen babanın çaresizliği yürekleri dağladı. Yerde yatan oğlunu “Oğlum iyi mi?” diye polislere soran baba, oğlunun ambulansa bindirilmesinin ardından ambulansın arka kapısına çıkıp camdan çaresizce oğlunu izledi. Öte yandan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kaza, gece yarısı Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Efor alt geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz bindiği motosikletiyle trafiğe çıkan K.B. (15), bir süre seyrettikten sonra alt geçitte motorun sürüş hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletle birlikte yola savrulan genç sürücü yaklaşık 15 metre sürüklenerek durabildi. 

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın camından dakikalarca oğlunu izledi - 1. Resim

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kanlar içinde motosikletin yanına yığılırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın camından dakikalarca oğlunu izledi - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine intikal eden polis ekipleri yolu hemen trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Hemen ardından olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın camından dakikalarca oğlunu izledi - 3. Resim

“OĞLUM İYİ Mİ?” DİYE DEFALARCA SORDU

Yerde yatan sürücüye ilk müdahale yapıldığı esnada olayı haber alıp kaza yerine gelen babası, oğlunu kanlar içinde yerde görünce neye uğradığını şaşırdı. Adeta şoka giren baba oğluna dokunmak istese de polis ve sağlık ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Yaralı oğlunun başında ne yapacağını şaşıran baba polislere dönüp “Oğlum iyi mi? Oğlum iyi mi?” diye defalarca sordu. İlk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan yaralı sürücüye ambulans içinde de müdahalede bulunuldu. 

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın camından dakikalarca oğlunu izledi - 4. Resim

ÇARESİZCE CAMDAN İZLEDİ

Ambulansın içindeki oğlunu merak eden baba bu kez de ambulansın arka kapısına çıkarak çaresizce camdan oğlunu izledi. Babanın çaresizliği adeta yürekleri dağladı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın camından dakikalarca oğlunu izledi - 5. Resim

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından kaza mahallinde detaylı inceleme yapılırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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