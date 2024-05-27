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Babasına 'anneme gideceğim' dedi, bir daha gören olmadı! 16 yaşındaki Efe'den haber yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Babasına &#039;anneme gideceğim&#039; dedi, bir daha gören olmadı! 16 yaşındaki Efe&#039;den haber yok

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da babasıyla yaşadığı evden çıkıp, Bursa'ya gelen 16 yaşındaki gençten iki gündür haber alınamıyor

Tekirdağ'da babası Levent Kaymaz'la birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Efe Kaymaz, Karacabey'de yaşayan annesi Hüsniye Banbal'ı ziyaret etmek için yola çıktı. Bursa Büyükşehir Otobüs Terminali'nde görülen Efe Kaymaz'ın annesine gitmek için şehirler arası otobüsüne bindi. Kendisine ulaşmak isteyen anne ve babası çocuklarından haber alamayınca hemen polisi aradı. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan genç için polis, geniş çaplı arama başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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