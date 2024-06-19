Babasına yapılan silahlı saldırıda ölen 16 yaşındaki Muhammet'in cenaze namazını dayısı kıldırdı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Haziran 2024 15:33 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 15:38 - Güncelleme:

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Muhammet Hüseyin Görmez, henüz 16 yaşındayken Denizli'de babasına yapılan silahlı saldırıda yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Görmez'in cenaze namazını kıldıran dayısı, "Nasıl bizim evimize ateş düşmüşse o öldürenlerin evine de bin misli düşsün ben Allah'tan bunu istiyorum" dedi.