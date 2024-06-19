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Babasına yapılan silahlı saldırıda ölen 16 yaşındaki Muhammet'in cenaze namazını dayısı kıldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Babasına yapılan silahlı saldırıda ölen 16 yaşındaki Muhammet&#039;in cenaze namazını dayısı kıldırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muhammet Hüseyin Görmez, henüz 16 yaşındayken Denizli'de babasına yapılan silahlı saldırıda yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Görmez'in cenaze namazını kıldıran dayısı, "Nasıl bizim evimize ateş düşmüşse o öldürenlerin evine de bin misli düşsün ben Allah'tan bunu istiyorum" dedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Emrah Görmez ve 16 yaşındaki oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'in (16), yanına araçla yaklaşan iki şüpheli tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba ve oğlu ağır yaralandı.

Babasına yapılan silahlı saldırıda ölen 16 yaşındaki Muhammet'in cenaze namazını dayısı kıldırdı - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Görmez sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edilirken, oğlu ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesin kaldırıldı. Olay anında Muhammet Hüseyin Görmez'in kendisini babasının önüne attığı ve vücudunu siper etiği öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Muhammet Hüseyin Görmez, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen öldü. Baba Görmez'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Babasına yapılan silahlı saldırıda ölen 16 yaşındaki Muhammet'in cenaze namazını dayısı kıldırdı - 2. Resim

MUHAMMET HÜSEYİN'İN CENAZE NAMAZINI İMAM DAYISI KILDIRDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından Muhammet Hüseyin'in cenaze namazı öğle namazına müteakip Alpaslan Camii'nde kılındı. Yoğun kalabalığın olduğu cenaze namazını Muhammet Hüseyin'in Uşak'ta imamlık yapan dayısı Muhammet Emin Tatay, kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Hüseyin Görmez Gazioğlu Mezarlığında toprağa verildi.

Babasına yapılan silahlı saldırıda ölen 16 yaşındaki Muhammet'in cenaze namazını dayısı kıldırdı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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