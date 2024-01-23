Babasını da bıçaklamış: 'Esenyurt saldırganı'nın ifadesi ortaya çıktı
Dün Esenyurt'ta önüne geleni bıçaklayarak dehşeti yaşatan saldırgan Abdullah Ö. ilk ifadesinde anne ve babasının kendisini istemediği için psikolojik bunalımda olduğunu söyledi. Saldırganın bir gün önce ise babasını bıçakladığı, kontrol için götürüldüğü hastanede de doktora saldırdığı ortaya çıktı.
Dün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Abdullah Ö. isimli şahıs, sabah saatlerinde sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. 10 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs kısa sürede yakalandı.
Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Abdullah Ö., olay günü öncesinde babasını bıçakladığı daha sonra polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttığı öğrenildi.
'PSİKOLOJİK BUNALIMA GİRDİM'
Şahsın polisteki ifadesinde ise "Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şahsın, annesiyle babasının kendisinden şikayetçi olduğu bilgisine ulaşılırken bıçakladığı kişiler arasında 1'inin ağır yaralı olarak tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan saldırıya uğrayan doktorun da şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı