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Babasının işletmesinde çalışıyordu: 19 yaşındaki Furkan feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Babasının işletmesinde çalışıyordu: 19 yaşındaki Furkan feci şekilde can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum’da babasına ait işletmede çalışan 19 yaşındaki Furkan Avcu, mermer tablanın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında 19 yaşındaki Furkan Avcu, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan iş kazasının feci görüntüleri ise izleyenleri şaşırttı. 

Normal işini yaparken bilinmeyen bir sebeple makinedki tabla mermer bir anda devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki mermerin altında kalan Furkan Avcu, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

MERMER TABLA ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen Furkan Avcu'nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Babasının işletmesinde çalışıyordu: 19 yaşındaki Furkan feci şekilde can verdi - 1. Resim

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık 1.5 haftadır tedavi altında olan Furkan Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarını hüzne boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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