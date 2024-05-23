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Bahçe işinden dönen aile felaketi yaşadı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bahçe işinden dönen bir aile kabusu yaşadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza, Alara Mahallesi Sarıağlar mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hanife A.’nın (30) kullandığı 07 NJR 78 plakalı Isuzu marka açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. 

Bahçe işinden dönen aile felaketi yaşadı: 1 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ

Takla atarak 15 metre sürüklenen otomobilin kaza yaptığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan

Hasan Güngör’ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. 

Bahçe işinden dönen aile felaketi yaşadı: 1 ölü, 3 yaralı - 2. Resim

3 KİŞİ YARALANDI

Araçta sürücü Hanife A., 4 yaşındaki oğlu ve Emine Güngör (70) ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatın kaybeden yaşlı adamın cenazesi ise morguna kaldırıldı.

Bahçe işinden dönen aile felaketi yaşadı: 1 ölü, 3 yaralı - 3. Resim

Araçtaki kişilerin bahçe işlerini yapmak için Alara'ya gittikleri ve kazayı da dönüş yolunda yaptıkları öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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