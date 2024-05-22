Kağıt kaleme son! e-Devlet'e 'kaza tutanağı' özelliği geldi

e-Devlet'e gelen 'kaza tutanağı' hizmeti ile tutanak formu doldurmaya gerek kalmadan işlemler telefondan hızlı bir şekilde halledilecek.

Güncellenen e-Devlet mobil uygulaması, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için birçok yeni uygulamayı kullanıma sundu. Bunlar arasında yer alan 'kaza tutanağı oluşturma' özelliği ise sürücüleri kağıt kalemle uğraşmaktan kurtaracak.

ANINDA SİSTEME YANSIYACAK

e-Devlet'e gelen yeni özellikle birlikte tutanaklar anında Sigorta Bilgi Merkezi sistemine iletilecek ve böylelikle sigorta süreci daha hızlı şekilde ilerleyecek. Kazaya karışan kişiler, sigorta şirketlerini aramadan ve tutanağı şirketlere iletmesi gerekmeden tüm süreci e-Devlet uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

Donanımhaber'e göre; sürücüler, e-Devlet’in iOS ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek.

E-DEVLET'TE KAZA TUTANAĞI NASIL OLUŞTURULUR?