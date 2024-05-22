Kağıt kaleme son! e-Devlet'e 'kaza tutanağı' özelliği geldi
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e-Devlet'e gelen 'kaza tutanağı' hizmeti ile tutanak formu doldurmaya gerek kalmadan işlemler telefondan hızlı bir şekilde halledilecek.
Güncellenen e-Devlet mobil uygulaması, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için birçok yeni uygulamayı kullanıma sundu. Bunlar arasında yer alan 'kaza tutanağı oluşturma' özelliği ise sürücüleri kağıt kalemle uğraşmaktan kurtaracak.
ANINDA SİSTEME YANSIYACAK
e-Devlet'e gelen yeni özellikle birlikte tutanaklar anında Sigorta Bilgi Merkezi sistemine iletilecek ve böylelikle sigorta süreci daha hızlı şekilde ilerleyecek. Kazaya karışan kişiler, sigorta şirketlerini aramadan ve tutanağı şirketlere iletmesi gerekmeden tüm süreci e-Devlet uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.
Donanımhaber'e göre; sürücüler, e-Devlet’in iOS ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek.
E-DEVLET'TE KAZA TUTANAĞI NASIL OLUŞTURULUR?
- Güncellenen e-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne 'kaza tutanağı' yazarak 'Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi' tarafından sunulan hizmete tıklıyoruz.
- 'Yeni tutanak oluştur' veya 'Yeni tutanağa dahil ol' seçeneklerinden birini seçiyoruz ve sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini giriyoruz.
- Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlıyor ve kaza fotoğraflarını dosyaya ekliyoruz.
- Son olarak sigorta bilgilerini giriyor ve tutanağı tamamlayıp kaydediyoruz.