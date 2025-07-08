Bahçeli, Özel'in "Duruşmalar canlı yayınlansın" sözlerine cevap verdi: Madem öyle...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Özel'in parti belediyelerinin yolsuzluk davalarının canlı yayınlanması talebine cevap verdi. MHP lideri, "Madem öyle bu beklentinin makul bir şekilde değerlendirilerek ak koyun ve kara koyunun mahşeri vicdandan teşhis edilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, bilsin hükmünü de ona göre versin" ifadelerini kullanırken Özel'in 'sokağa davet' sözlerine sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. CHP'deki yolsuzluk davaları hakkında konuşan Bahçeli, Özgür Özel'in davalar canlı yayında yayınlansın talebine beklenmedik bir cevap verdi. Bahçeli, "Madem öyle bu beklentinin makul bir şekilde değerlendirilerek ak koyun ve kara koyunun mahşeri vicdandan teşhis edilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, bilsin hükmünü de ona göre versin" cevabını verdi.

Özel'in sokağa davet sözlerine ise sert tepki gösteren Bahçeli, "Hayırdır Özgür bey darbe mi düşüyorsun. Bu dil bozuk ve buhranlıdır. Bu dil sakattır. Böyle özgürlük olamaz. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında esir terimini kullanması aymazlıktır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Mücadele dolu seneleri geride bıraktık. Vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tuttuk. Türkiye'nin her meselesi bizim meselemiz.

6 Temmuz'da aldığımız kara haberle kahrolduk. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Aziz milletimize baş sağlığı diliyorum.

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli bir süreç yaşanırken bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum.

Türkiye tarihi sürecin tam ortasında.

ORMAN YANGINLARI

Yangınları bahane ederek hayali senaryolar üretmek utanmazlıktır. Yangınların elektrik hatlarından çıktığının anlaşıldığına göre şirketlerin denetlenip denetlenmediği açıklığa kavuşturulmalıdır.

Aynı anda birbirinden çok uzak mesafelerde yangın çıkması ele alınmalıdır.

Yaralarımız sarılacak, zarar ziyan karşılanacaktır.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE YOLSUZLUK

Uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset gayesi, artık ertelenemez. Siyasetin arınmaya çok ihtiyacı vardır. Mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur.

CHP yönetimi altındaki belediyelerin yolsuzluk batağına saplanması demokrasi nimetinin ve millet emanetinin çeteleşmiş bir zihniyet tarafından çiğnenmesi bu partiyi organize suç şebekesine çevrilmiştir.

CHP'nin Adana ve Antalya, Adıyaman başkanları yakayı ele vermiş, kirli çamaşırları ortaya dökülmüştür.

YOLSUZLUK DAVALARI

Ateş olmayan yerden duman tütmeyeceğine göre atılı suçlamalar karşısında hesap vermesi hukuk üstünlüğünün sonucudur. Suçluluğu mahkeme tarafından saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı anayasa hükmüdür. Ayrıca masumiyet karinesi esastır.

İtirafçılar yine CHP maskesi takanlardır. İddianameler süratle hazırlanmalı, en kısa sürede tamamlanmalıdır. Savcılara güvenimiz tamdır.

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Yargısal süreçlerin uzaması sakıncalıdır. Adli tatil yakında başlayacaktır. Bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çıkaralım. Kim masum görelim.

CHP Başkanı duruşmalar canlı yayınlansın demişti. Madem öyle bu beklentinin makul bir şekilde değerlendirilerek ak koyun ve kara koyunun mahşeri vicdandan teşhis edilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, bilsin hükmünü de ona göre versin.

SOKAĞA DAVET TARTIŞMASI

Şu sözler CHP başkanının sözleri: Bu milleti sokağa davet ettirme. Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz.

Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokağa çıkabilir. Sokakta gezebilirsin. Sokakta hayal kurabilirsin. Elini tutan yok. Haydi buyur sokak sokak gez de gör, boyunun ölçüsünü alalım. Sokağı suça sevk edersen karşında Türkiye Cumhuriyetini bulursun. Bunu da ufalanmış aklından sakın ola çıkarma.

Hayırdır Özgür bey darbe mi düşüyorsun. Bu dil bozuk ve buhranlıdır. Bu dil sakattır. Böyle özgürlük olamaz. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında esir terimini kullanması aymazlıktır. ,

DEM Parti'nin Türkiye Partisi olması için gösterdiği çaba memnuniyet vericidir. Bu kez de CHP'nin Türkiye partisi rotasından çıkması meçhule doğru kontrolsüzce savrulması düşündürücüdür.

PKK'nın silah bırakması artık sadece bir zaman meselesidir.

Herkes baksın işine oynasınlar kağıttan kaptan rollerini. Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır. Bu sebeple sayın Cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız."