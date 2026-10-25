MHP lideri Devlet Bahçeli, Kazakistan’ın Cumhuriyet Günü’nü kutlayarak iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çekti. Türk dünyasının kardeşliğinin geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Yaşasın Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kazakistan’ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. İki ülke arasındaki bağların sadece diplomatik değil, köklü bir gönül birlikteliğine dayandığını vurgulayan Bahçeli, Türk dünyasının geleceğine dair güçlü birlik vurgusu yaptı.

Türkiye ve Kazakistan’ın ortak kökler, dil, kültür ve tarih üzerinden birbirine bağlı iki dost ülke olduğunu kaydeden Bahçeli, bu birlikteliğin yalnızca geçmişten gelen bir miras olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Mesajında Hoca Ahmet Yesevi ile Yunus Emre’nin manevi mirasına da değinen Bahçeli, Yesevi’nin Kazakistan coğrafyasında yaktığı hikmet ışığının Anadolu’da Yunus Emre’nin hoşgörü anlayışıyla karşılık bulduğunu dile getirdi.

Bahçeli’den Kazakistan’a Cumhuriyet Günü tebriği: Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği

Bahçeli, iki ülke arasındaki gönül bağının güçlendirilmesinin ve farklılıkların ortak zenginlik olarak değerlendirilmesinin Türk dünyasının geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihî bağların yanı sıra diplomatik ve kurumsal iş birlikleriyle de geliştiğine işaret eden Bahçeli, 2009’da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal temelini güçlendirdiğini belirten Bahçeli, 2022’de yapılan ortak bildiriyle Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkarıldığını kaydetti.

Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Türkiye ve Kazakistan millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devletidir. Bugün farklı devletlerin çatısı altında bulunsak da asırlar önce Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin Kazakistan coğrafyasında yaktığı hikmet meşalesi, dalga dalga yayılarak Anadolu topraklarında Yunus Emre’nin eşsiz hoşgörüsüne dönüşmüş, bizi bir arada tutan en büyük güç olmuştur.

Bahçeli’den Kazakistan’a Cumhuriyet Günü tebriği: Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği

Aynı manevi iklimden beslenen iki büyük ulu çınarın bize bıraktığı en değerli miras, aynı soyun evlatları olarak doğudan batıya farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip aramızdaki gönül köprüsünü her geçen gün kuvvetlendirerek birbirimize muhabbetle sarılmak, Türk dünyasının birlikteliğini daha güçlü yarınlara taşımaktır.

Bu duygu ile ortaya koyacağımız birliktelik aramızdaki geçmişin kadim bağını muhakkak geleceğin sarsılmaz gücüne dönüştürecektir. Bugün Türkiye ve Kazakistan ilişkileri tarihten aldığı ilhamla oldukça sağlam bir temel üzerine oturmaktadır.

Bahçeli’den Kazakistan’a Cumhuriyet Günü tebriği: Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği

İki ülke aralarında imzaladıkları çok sayıdaki anlaşma, protokol ve iş birliği ile ilişkilerini hayli geliştirmişlerdir. 2009’da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki münasebetler çok farklı bir boyuta taşınırken Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin en üst seviyede kurumsallaşmasını temin etmiştir.2022’de imzaladığımız ortak bildiri ile ilişkilerimiz Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. İki dost ve kardeş ülke olarak başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunmak bizi biz yapan en önemli husustur ve bağlarımızı daha da kuvvetlendirmektedir.

Bu vesile ile kardeş ve dost Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü’nü kutluyor, yaşasın Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği diyerek kendilerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cumhuriyet Günü’nüz kutlu, devletiniz ebed müddet olsun"

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